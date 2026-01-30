Milan-Mateta, Romano: "Il francese vuole subito il Milan, i due club al lavoro per limare ultimi dettagli sulle commissioni"

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube, portando ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Mateta e il Milan:

"Jean Philippe Mateta questo pomeriggio si è presentato personalmente nella sede del Crystal Palace, ed ha comunicato alla CEO Sharon Lacey ed al tecnico Olivier Glasner di aver raggiunto un accordo con il Milan per un ingaggio di 3,5 milioni netti a stagione, e di volersi trasferire subito al Milan. Il club rossonero ha già un accordo con il Palace per il trasferimento del giocatore francese da luglio per 30 milioni di cartellino, ma in questi minuti sta provando ad acquistare Mateta da subito, con un aggiornamento del prezzo. L'agente del giocatore è già a Milano, e si stanno preparando i documenti, in attesa del via libera da Londra. Aggiornamenti attesi in serata".