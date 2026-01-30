Mateta al Milan, Moretto "Manca solo l’ultimissimo via libera del Palace"

Oggi alle 20:35Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Come riportato anche dall'esperto di mercato Matteo Moretto, Jean-Philippe Mateta si appresta sempre di più a diventare un nuovo attaccante del Milan, già da subito. I rossoneri hanno spinto moltissimo tra la nottata di ieri e la giornata odierna per avere a disposizione, fin da subito, l'attaccante francese classe 1997. Moretto conferma: "Jean-Philippe Mateta al Milan da subito, manca solo l’ultimissimo via libera del Palace".

NUMERI E CARATTERISTICHE

Alto 1.90, forte fisicamente e dall'ottimo senso del gol. n questa stagione Mateta ha giocato già 34 partite complessive e segnato 10 gol, di cui 8 in Premier League.