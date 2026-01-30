Dall'estero, Mateta sempre più Milan: ha chiesto di non essere convocato contro il Nottingham Forest

vedi letture

Continuano le voci che avvicinano sempre più Jean-Philippe Mateta al Milan. Infatti, come riportato dal collega inglese Jen Jacobs, l’attaccante francese ha chiarito al Crystal Palace che vuole trasferirsi al Milan e che non farà parte della rosa che affronterà il Nottingham Forest questa settimana.

Jean-Philippe Mateta has made it clear to Crystal Palace he wants to join Milan and will not be part of the squad to face Nottingham Forest this week.🦅 pic.twitter.com/Gxu9ERvXfc — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 30, 2026

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un gigante alto 1.92 per quasi 90 kg, un attaccante di peso che a questo Milan mancava tantissimo, nonostante l’arrivo di Niclas Fullkrug. “Il calcio richiede molta forza mentale, perché l'ambiente è molto difficile" raccontava Mateta, da sempre cresciuto nelle banlieue, i poveri sobborghi parigini, spinto dalla madre ad intraprendere una carriera da calciatore professionista. Uno dei miti di Mateta è Ibrahimovic: “Mi piaceva perché sapeva fare tutto: rapido, tecnico, forte di testa, spettacolare, agile".