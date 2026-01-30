Milan-Mateta, Di Marzio: "Domani la giornata decisiva per chiudere"

vedi letture

Il Milan è sempre più vicino a Jean-Philippe Mateta. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, stasera a Sky Sport l'Originale, il club rossonero ed in particolare Giorgio Furlani hanno spinto molto per anticipare l'arrivo del francese a Milano già nelle prossime ore. Le sue parole:

"Mateta è un acquisto a sorpresa per le tempistiche, un affare portato avanti in prima persona da Giorgio Furlani, che evidentemente aveva colto la possibilità e necessità di anticipare la trattativa, con i rossoneri che hanno lavorato tutta la giornata per portare subito a Milano Mateta. La sensazione è che il francese domani sarà del Milan”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un gigante alto 1.92 per quasi 90 kg, un attaccante di peso che a questo Milan mancava tantissimo, nonostante l’arrivo di Niclas Fullkrug. “Il calcio richiede molta forza mentale, perché l'ambiente è molto difficile" raccontava Mateta, da sempre cresciuto nelle banlieue, i poveri sobborghi parigini, spinto dalla madre ad intraprendere una carriera da calciatore professionista. Uno dei miti di Mateta è Ibrahimovic: “Mi piaceva perché sapeva fare tutto: rapido, tecnico, forte di testa, spettacolare, agile".