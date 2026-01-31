Milan, accordo verbale con il Verona per Cissè: i dettagli

Parallelamente al discorso legato a Jean-Philippe Mateta, il Milan ha lavorato nelle ultime ore anche per il classe 2006 dell'Hellas Verona, oggi in prestito al Catanzaro, Alphadio Cissè. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club rossonero e quello scaligero è oramai agli sgoccioli, con il PSV che vede così sfumare la possibilità di firmare il ragazzo dopo i vari accordi raggiunti negli scorsi giorni.

L'arrivo effettivo di Cissè a Milano è però previsto tra 6 mesi, visto che raggiunto l'accordo verbale per il suo trasferimento, il Milan permetterà al ragazzo di concludere il suo prestito al Catanzaro, dove sta facendo molto bene, con già 6 gol segnati in questo campionato di Serie BKT.