Milan, accordo verbale con il Verona per Cissè: i dettagli
MilanNews.it
Parallelamente al discorso legato a Jean-Philippe Mateta, il Milan ha lavorato nelle ultime ore anche per il classe 2006 dell'Hellas Verona, oggi in prestito al Catanzaro, Alphadio Cissè. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club rossonero e quello scaligero è oramai agli sgoccioli, con il PSV che vede così sfumare la possibilità di firmare il ragazzo dopo i vari accordi raggiunti negli scorsi giorni.
L'arrivo effettivo di Cissè a Milano è però previsto tra 6 mesi, visto che raggiunto l'accordo verbale per il suo trasferimento, il Milan permetterà al ragazzo di concludere il suo prestito al Catanzaro, dove sta facendo molto bene, con già 6 gol segnati in questo campionato di Serie BKT.
Pubblicità
Calciomercato Milan
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
Le più lette
1 Mateta può arrivare a Milano già in serata, ma c'è bisogno che si verifichino due condizioni imprescindibili
2 TOP NEWS del 30 gennaio - Mateta-Milan, domani si chiude! Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossonero
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Mateta può arrivare a Milano già in serata, ma c'è bisogno che si verifichino due condizioni imprescindibili
live mnLIVE MN - Mateta-Milan, domani la giornata decisiva. Ultimi dettagli da limare. Nkunku non apre all'addio. Rossoneri a caccia anche di un difensore
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com