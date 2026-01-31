L'ex obiettivo della Juventus va da Allegri. Tuttosport: "Milan: Mateta colpo da scudetto"

E pensare che l'obiettivo numero uno del Milan per questi ultimi giorni di calciomercato era il difensore centrale. Come un fulmine a ciel sereno, invece, il club rossonero ha stupito tutti virando completamente a sorpresa su Jean-Philippe Mateta, giocatore che dalle parti di Casa Milan seguono dallo scorso marzo e che nelle scorse settimane è stato anche accostato con una certa insistenza alla Juventus.

Il centravanti francese non ha mai nascosto la sua voglia d'Italia, che presto potrebbe essere avverata. A confermarlo anche i colleghi di Tuttosport nel taglio alto della prima pagina di questa mattina "Milan: Mateta colpo da scudetto", anche perché stiamo parlando di un'operazione da circa 35 milioni di euro complessivi che vale un po' come unità di intenti.