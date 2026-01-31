Furlani attack, alla Marotta. Il CorSport: "Mateta all in Milan"

Giorgio Furlani si è mosso alla Giuseppe Marotta, in prima persona, per accontentare il suo allenatore, Massimiliano Allegri. Nel summit di ieri mattina a Casa Milan il tecnico rossonero avrà avanzato una serie di richieste alla sua dirigenza, un po' come successo post Cremonese, con l'amministratore delegato rossonero e il direttore sportivo Igli Tare che si sono subito messi al lavoro per avverarle tutte, o comunque quasi.

E sotto questo punto di vista la giornata di ieri conferma quanto ci sia voglia dalle parti di Casa Milan di mettere Allegri di poter lottare su ogni fronte in questa ultima parte di stagione, perché come titolato anche questa mattina da Il Corriere dello Sport, il "Mateta all in Milan" è una sorta di dichiarazioni d'intenti del club rossonero.