Dida e la rinascita del Milan: "Allegri ha tanti meriti. Vedo un grande equilibrio tra i reparti"

vedi letture

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha commentato così la stagione del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Penso che stia andando bene. Il Milan è un grande club e come tale deve avere una squadra competitiva, che dimostri la sua forza. Con i nuovi acquisti e un nuovo modulo di gioco sta facendo un buon campionato. Mi piace vedere che la squadra è in alto inclassifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di calciatori che si stanno impegnando al massimo. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione.

I meriti di Allegri? Secondo me molti. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto. La crescita di Pavlovic, Gabbia e Tomori? Sono cresciuti sia nella parte tecnica sia nella tattica. Hanno imparato i meccanismi e i movimenti corretti per coprirsi a vicenda, oltre a essere più aggressivi nell’uno contro uno. Questo fa sì che la possibilità da parte degli avversari di attaccare gli spazi siaminore e avvicinarsi alla porta rossonera è più complicato".