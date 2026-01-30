Il Milan guarda anche al futuro. QS: "Da Cissé a Puljic, ecco i 'fratellini' di Bartesaghi"

vedi letture

Il Milan guarda anche al futuro e sta provando a chiudere alcuni colpi di mercato in prospettiva. "Da Cissé a Puljic, ecco i 'fratellini' di Bartesaghi" è il titolo odierno del Quotidiano Sportivo che spiega che i rossoneri stanno investendo su due giovanissimi talenti come El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 del Be Sport Academy, e Ljubo Puljic, centrale croato classe 2007 che milita nella seconda squadra del Bayern Monaco e che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione.

CISSE', CARATTERISTICHE E POSIZIONE

Difensore centrale alto quasi 1.90, Cissè è attualmente un giocatore della Be Sport Academy, ma come detto il suo destino è in Europa, sponda Milan. Il giovane centrale è reduce da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome. Forte tecnicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un’interessante intensità in velocità, è uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Per il Milan, un acquisto del genere potrebbe aprire gli orizzonti verso uno scouting non solo prettamente europeo, ma anche africano per l'appunto.