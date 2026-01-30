Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Da Pulisic a Modric: rinnovi big"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina sul Milan: "Da Pulisic a Modric: rinnovi big". In casa rossonera le prossime settimane e i prossimi mesi saranno importanti per sistemare le situazioni contrattuali di diversi big delle rosa. Dato per fatto quello di Mike Maignan, che verrà annunciato a brevissimo, uno dei primi che potrebbe rinnovare è Ruben Loftus-Cheek, i cui agenti sono attesi presto a Milano per incontrare i dirigenti milanisti.
Proseguono poi i dialoghi per i rinnovi di Christian Pulisic, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori e Davide Bartesaghi, mentre Luka Modric, che in estate aveva firmato un contratto annuale, sarà lui a decidere se restare o meno per un'altra stagione. La decisione del croato è attesa tra qualche mese.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan