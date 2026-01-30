Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Da Pulisic a Modric: rinnovi big"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina sul Milan: "Da Pulisic a Modric: rinnovi big". In casa rossonera le prossime settimane e i prossimi mesi saranno importanti per sistemare le situazioni contrattuali di diversi big delle rosa. Dato per fatto quello di Mike Maignan, che verrà annunciato a brevissimo, uno dei primi che potrebbe rinnovare è Ruben Loftus-Cheek, i cui agenti sono attesi presto a Milano per incontrare i dirigenti milanisti.

Proseguono poi i dialoghi per i rinnovi di Christian Pulisic, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori e Davide Bartesaghi, mentre Luka Modric, che in estate aveva firmato un contratto annuale, sarà lui a decidere se restare o meno per un'altra stagione. La decisione del croato è attesa tra qualche mese.