Movimenti in difesa. Tuttosport: "Salgono Disasi e Gimenez"
Jean-Philippe Mateta non è l'unica priorità del Milan per questi ultimi giorni di calciomercato, visto che il club rossonero è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri anche un altro difensore centrale, la vera richiesta del tecnico rossonero considerando la presenza in rosa di appena 4 giocatori per 3 posti.
Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti nomi, da Radu Dragusin a Kim Min Jae, passando per Federico Gatti fino ad arrivare anche a Thiago Silva, finito poi al porto. Ad oggi, però, per il ruolo di difensore centrale "Salgono Disasi e Gimenez", con l'Atletico Madrid che però al momento avrebbe sbarrato la porta ad una possibile uscita dell'uruguaiano. Più semplice, invece, la pista che porta al francese del Chelsea, ai margini anche del progetto tecnico di Rosenior.
