La mossa di Cardinale. La Gazzetta: "Comvest con Redbird, debito rifinanziato. Elliot esce dal Milan"
di Lorenzo De Angelis

Quella di ieri è stata una giornata super frenetica in quel di Casa Milan, non solo sul fronte calciomercato ma anche, e forse soprattutto, su quello societario, visto che è arrivata un'ufficialità che mette la parola fine al precedente capitolo avviandone uno altrettanto importante. 

Come titolato infatti questa mattina da La Gazzetta dello Sport "Comvest con Redbird, debito rifinanziato. Elliot esce dal Milan", con Cardinale che ha confermato sia Giorgio Furlani che Paolo Scaroni confermando la voglia del fondo di guardare al lungo periodo, così da far tornare il club rossonero ai suoi antichi fasti. 