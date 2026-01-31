La mossa di Cardinale. La Gazzetta: "Comvest con Redbird, debito rifinanziato. Elliot esce dal Milan"
Quella di ieri è stata una giornata super frenetica in quel di Casa Milan, non solo sul fronte calciomercato ma anche, e forse soprattutto, su quello societario, visto che è arrivata un'ufficialità che mette la parola fine al precedente capitolo avviandone uno altrettanto importante.
Come titolato infatti questa mattina da La Gazzetta dello Sport "Comvest con Redbird, debito rifinanziato. Elliot esce dal Milan", con Cardinale che ha confermato sia Giorgio Furlani che Paolo Scaroni confermando la voglia del fondo di guardare al lungo periodo, così da far tornare il club rossonero ai suoi antichi fasti.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
