Screzi e polveri bagnate. Il QS: "Il Milan aspetta il vero Pulisic"

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Il discorso fatto nel corso di questa settimana su Rafael Leao vale anche per Christian Pulisic, che comunque a Roma si è reso protagonista di un atteggiamento non da lui. Quelle due palle in profondità sono nelle sue corde, ma vuoi un rapporto non idilliaco con il 10, vuoi un momento dove la fiducia scarseggia, l'americano ha preferito optare per altre soluzioni facendo rumoreggiare anche un po' i suoi tifosi, che in questo 2026 non hanno ancora esultato per un suo gol.

In merito al momento complicato che sta attraversando l'americano, tra screzi e polveri bagnate, Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato: "Il Milan aspetta il vero Pulisic", nella speranza che possa tornare decisivo per un finale di stagione che si pronostica essere incandescente.