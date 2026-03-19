L'uomo in più. Il CorSport: "Gimenez può tornare tra i convocati"

L'uomo in più. Il CorSport: "Gimenez può tornare tra i convocati"MilanNews.it
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Contro il Torino Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare Santiago Gimenez, che già da qualche giorno si sta allenando regolarmente in gruppo. Ovviamente non è al 100%, ma la forma comunque sembrerebbe buona, al punto che il tecnico livornese starebbe seriamente prendendo in considerazione l'opzione di portarselo dietro sabato, così da avere una soluzione in più sulla quale fare eventualmente affidamento, soprattutto nei minuti di finali di gara. 

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Gimenez può tornare tra i convocati". L'ultima volta è stata contro l'Atalanta, lo scorso 28 di ottobre, quando giocò fra le altre cose un'ora di gioco, prima di essere sostituito da Loftus-Cheek. 