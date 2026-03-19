L'uomo in più. Il CorSport: "Gimenez può tornare tra i convocati"
MilanNews.it
Contro il Torino Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare Santiago Gimenez, che già da qualche giorno si sta allenando regolarmente in gruppo. Ovviamente non è al 100%, ma la forma comunque sembrerebbe buona, al punto che il tecnico livornese starebbe seriamente prendendo in considerazione l'opzione di portarselo dietro sabato, così da avere una soluzione in più sulla quale fare eventualmente affidamento, soprattutto nei minuti di finali di gara.
In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Gimenez può tornare tra i convocati". L'ultima volta è stata contro l'Atalanta, lo scorso 28 di ottobre, quando giocò fra le altre cose un'ora di gioco, prima di essere sostituito da Loftus-Cheek.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Perché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Vardi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
2 Tiribocchi: "Alle volte Leao lo toglierei anche dopo 5 minuti, mentre altre lo lascerei dentro, soprattutto se sto perdendo"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Pietro MazzaraFine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com