La squadra anti-Torino. La Gazzetta: "Confermati il 3-5-2 e Leao-Pulisic. Rabiot torna dal 1'"

La squadra anti-Torino. La Gazzetta: "Confermati il 3-5-2 e Leao-Pulisic. Rabiot torna dal 1'"MilanNews.it
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Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Quella di sabato contro il Torino potrebbe essere, senza scherzi, la partita spartiacque della stagione del Milan. Vincere per dimenticare Roma, difendere il secondo posto e provare ad alimentare il sogno scudetto, che con ogni probabilità è svanito per sempre domenica scorsa con la sconfitta contro la Lazio. Sognare è gratis, però c'è bisogno di risposte concrete sul campo. 

Per questo motivo Massimiliano Allegri punterà sulle certezze, come riportato anche questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport che hanno titolato: "Confermati il 3-5-2 e Leao-Pulisic. Rabiot torna dal 1'". 