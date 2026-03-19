La squadra anti-Torino. La Gazzetta: "Confermati il 3-5-2 e Leao-Pulisic. Rabiot torna dal 1'"
MilanNews.it
Quella di sabato contro il Torino potrebbe essere, senza scherzi, la partita spartiacque della stagione del Milan. Vincere per dimenticare Roma, difendere il secondo posto e provare ad alimentare il sogno scudetto, che con ogni probabilità è svanito per sempre domenica scorsa con la sconfitta contro la Lazio. Sognare è gratis, però c'è bisogno di risposte concrete sul campo.
Per questo motivo Massimiliano Allegri punterà sulle certezze, come riportato anche questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport che hanno titolato: "Confermati il 3-5-2 e Leao-Pulisic. Rabiot torna dal 1'".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Perché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Vardi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
2 Tiribocchi: "Alle volte Leao lo toglierei anche dopo 5 minuti, mentre altre lo lascerei dentro, soprattutto se sto perdendo"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Pietro MazzaraFine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com