Gli indispensabili. Il CorSera: "Rabiot torna, ma senza di lui il Milan ha perso l'ultimo treno scudetto"

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All'interno di ogni squadra c'è almeno un giocatore di cui compagni e allenatore non possono fare a meno. Uno indispensabile, la cui presenza in campo, in un modo o nell'altro, si sente, perché fa sempre la differenza. Nel caso del Milan questo giocatore è Adrien Rabiot, perché con e senza il francese la formazione rossonera ha un rendimento completamente diverso.

Di questa cosa ne ha parlato questa mattina Il Corriere della Sera, che ovviamente ha allargato il discorso parlando anche di quelli delle altre squadre, ma soffermandosi in modo particolare sul francese ha titolato: "Rabiot torna, ma senza di lui il Milan ha perso l'ultimo treno scudetto".