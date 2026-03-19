Verso il Milan-Torino. Tuttosport: "Tifosi granata in massa a San Siro"
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Sabato, in occasione della 31esima giornata di Serie A Enlive, il Milan ospiterà il (nuovo) Torino di Roberto D'Aversa, per una partita che potrebbe avere un peso specifico ben più importante rispetto a quello che si crede, considerando la sconfitta di domenica scorsa dei rossoneri contro la Lazio.
La sfida di San Siro sarà importante anche per la formazione ospite, alla ricerca di continuità dopo l'arrivo in panchina dell'ex Lecce e Empoli, fra le altre. A riconoscere l'importanza di questo appuntamento anche i tifosi del Torino, che seguiranno in gran numero la squadra. A confermarlo questa mattina anche Tuttosport, che ha titolato "Tifosi granata in massa a San Siro".
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