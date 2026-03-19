Dilemma Leao in casa Milan. Il CorSport: "Chance e rischi: dati migliori quando non c'è"

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Chi lo avrebbe mai detto, eppure Rafael Leao sta diventando un dilemma in casa Milan. La reazione di domenica al momento della sostituzione è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e per quanto tutto sia stato risolto con Christian Pulisic, dalle parti di via Aldo Rossi qualche riflessione sul futuro del portoghese la starebbero cominciando a fare, anche perché ci sono alcuni dati che vanno contro il numero 10 di Massimiliano Allegri.

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Chance e rischi: dati migliori quando Leao non c'è". Con il portoghese in campo gli expected goals del Milan sono di 1.70, a differenza dei 2.16 quando non c'è. Nel caso degli expected goals contro, invece, il dato cambia, ma in positivo, visto che con lui in campo la media è di 1.32, senza di 0.45.