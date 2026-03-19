Con la Champions la squadra andrà rinforzata. Il CorSport: "Ritmo Max con altri 4 colpi"
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Qualora il Milan dovesse centrare il ritorno in Champions League, l'attuale rosa andrà assolutamente rinforzata con innesti di livello per permetterle di affrontare tutte le competizioni nelle quali sarà protagonista.
In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Ritmo Max con altri 4 colpi", visto che le richieste del tecnico rossonero sono chiare: un centravanti, un difensore centrale, un centrocampista ed un esterno di livello per rendere credibile una squadra che l'anno prossimo potrebbe seriamente puntare, perché no, allo scudetto.
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