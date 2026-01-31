Entra Comvest, esce Elliot. Il CorSera: "Il Milan è sempre più di Cardinale"

Ieri è arrivata l'ufficialità del rifinanziamento da parte di RedBird, che dopo diversi anni dal suo arrivo saluta ufficialmente Elliot. Un passo importante nella storia societaria del club rossonero, che non è da escludere che potrebbe da oggi cominciare ad operare in maniera diversa rispetto a quanto fatto fino a questo momento, sia dal momento sportivo che finanziario.

In attesa di capire sviluppi su questo fronte, la notizia principale è che con l'ingresso di Comvest Elliot è uffiicialmente uscito dal Milan, con Il Corriere della Sera che questa mattina ha titolato "Il Milan è sempre più di Cardinale".