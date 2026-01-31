Rinnovo fatto. La Gazzetta: "Maignan sì, oggi la firma. L'accordo sarà fino al 2031"
Fino a qualche mese fa questo scenario era pura utopia, invece oggi diventerà realtà. Mike Maignan rinnoverà il suo contratto con il Milan, diventando il giocatore più pagato dell'intera rosa insieme a Leao legandosi praticamente a vita al club rossonero. Nella giornata di ieri il suo agente, insieme alla legale, si sono presentati a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli di un accordo oramai chiuso.
Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Maignan sì, oggi la firma. L'accordo sarà fino al 2031". Le cifre sono quelle che abbiamo raccontato nel corso di queste settimane: 5 milioni netti a stagione più 2 di bonus.
