Non solo Mateta. Il CorSport: "Trattativa per Cissé: è sfida con il PSV"
Il focus è ovviamente sull'operazione Jean-Philippe Mateta, ma il Milan si starebbe muovendo su più fronti in queste ultime, concitate, ore di calciomercato. Oltre al discorso legato al difensore centrale, il club rossonero avrebbe messo gli occhi anche su un giovane talento italiano, esploso in questa prima parte di stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro.
Il Corriere dello Sport ha infatti questa mattina titolato "Trattiva per Cissé: è sfida con il PSV", che da tempo avrebbe trovato un accordo con l'Hellas Verona sulla base di un trasferimento a titolo definitivo del 2006 per circa 8 milioni di euro. Il fatto che però non sia ancora sbarcato in Olanda è tutto un dire.
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
