Mateta può arrivare a Milano già in serata, ma c'è bisogno che si verifichino due condizioni imprescindibili

Il Milan lavora forte su Jean-Philippe Mateta in queste ultime, concitatissime, ore di calciomercato. Il centravanti francese è il grande obiettivo della dirigenza rossonera, che ieri, fino a notte fonda, ha avuto telefonate e video call con la dirigenza del Crystal Palace e l'agente del ragazzo, Paul Latouche, che ha ribadito la volontà del suo assistito di vestire la maglia del Diavolo già a partire da questo gennaio.

L'idea di portare in Italia Mateta da subito stuzzica il Milan, che comunque non vuole fare sgarbi al club londinese, con il quale si starebbe a priori parlando di un accordo, da circa 30 milioni di euro, per la prossima estate. Ma il francese può arrivare in Italia in queste ultime ore di calciomercato? Si, a patto che si verifichino due condizioni imprescindibili.

La prima: Il Milan non farà forzature con il Palace nonostante il ragazzo spinga per venire in Italia. La fumata bianca in questa sessione ci sarà solo nel momento in cui gli inglesi troveranno un sostituto, anche perché il solo Guessand (mezzo esterno d'attacco, seconda punta) non basta. In teoria l'ex Milan Strand Larsen avrebbe potuto sbloccare la situazione, ma giovedì la trattativa tra le Eagles e il Wolverhampton si è arenata. La seconda: Furlani e Tare devono trovare una collocazione a Nkunku, meglio a titolo definitivo, ma il giocatore, al momento, non sembrerebbe intenzionato a lasciare il Milan.

Nel momento in cui queste due condizioni si dovessero verificare, Mateta potrebbe arrivare in città già in città già questa sera o domain per le visite mediche di rito.