Nkunku-Roma: pista al momento fredda, le priorità di Gasperini sono altre
Con l'arrivo, che sembrerebbe prossimo, di Jean-Philippe Mateta il Milan sta cercando di piazzare altrove Christopher Nkunku, così da fare spazio al gigante del Crystal Palace in rosa. L'arrivo dell'ex Mainz non è però strettamente legato all'uscita dell'ex Chelsea, che comunque è da prendere seriamente in considerazione, anche perché 5 attaccanti (6 se consideriamo anche Gimenez) per 16 partite sono troppi.
Nel corso di queste concitate ore il nome di Nkunku è stato accostato a diverse squadre, anche alla Roma di Gian Piero Gasperini, pista immediatamente raffreddata dal collega Angelo Mangiante di Sky Sport, che ha così scritto sui propri social: "Fredde al momento le piste Nkunku e Sulemana per il ruolo di esterno alto di sinistra priorità di Gasperini dalla scorsa estate".
