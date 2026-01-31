Milan, non solo Disasi: per la difesa spunta la suggestione Sergio Ramos
Oltre al possibile arrivo di Jean-Philippe Mateta, in queste ultime, concitate, 48 ore di calciomercato il Milan proverà a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, così da completare il reparto arretrato della formazione rossonera.
Nel corso di queste ore ha preso sempre più quota la candidatura di Axel Disasi, francese oramai ai margini del progetto tecnico del Chelsea. Oltre all'ex Monaco ed ai vari nomi già presenti sulla lista di Igli Tare, tra cui Radu Dragusin e José Maria Gimenez, fra gli altri, sarebbe spuntata anche la suggestione Sergio Ramos. 40 anni, senza squadra dopo l'avventura in Messico con il Monterrey, l'ex compagno di Luka Modric al Real Madrid potrebbe essere una soluzione accattivante sulla quale poter fare affidamento in questi ultimi 6 mesi di stagione. A riportarlo i colleghi de Il Corriere della Sera.
