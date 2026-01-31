Accordo Milan-Mateta: svelate le cifre dell'ingaggio

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, parlando sia della questione Mateta che del difensore centrale.

Su Mateta: "Milan in costante contatto con l'avvocato di Mateta, che si chiama Paul e sta coordinando le operazioni su questo affare. Sulle commissioni ci siamo, il Milan ha fatto tutti i passaggi che doveva fare lato giocatore. 3,5 netti al ragazzo, lato agente e avvocato ci siamo. Milan che aspetta l'ultimo okay del Crsystal Palace per fare l'operazione adesso. Via libera per subito, ma dipende dalle Eagles. Quando il club inglese darà l'okay il Milan farà partire il giocatore in direzione Milano per le visite mediche. Si aspetta il Palace, si aspetta l'arrivo del sostituto e questo gioco ad incastri".

Sul difensore: "Teniamo che il Milan possa aggiungere un pezzo da qui alla fine del mercato, perché Allegri ha fatto sentire la sua voce nel voler anche inserire un difensore. Sui nomi. Su Gimenez dell'Atletio non ci risulta nulla di concreto. Il nome di Disasi è stato proposto innumerevoli volte. È una storia del 2025, poi di fine dicembre, giocatore offerto un po' in giro e può rappresentare un'opportunità. Vediamo se il Milan deciderà di andare fino in fondo, ma sa che Disasi è disponibile. Doveva andare al West Ham, c'era un accordo di massima tra le parti, mentre con il Chelsea si doveva discutere solo la formula del trasferimento, poi quando gli agenti hanno detto al ragazzo di questa possibilità Milan Disasi ha detto "Fermate tutto, aspettiamo. Vediamo se c'è la possibilità che il Milan mi prenda"".