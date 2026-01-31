Ravezzani: "Mateta operazione di Furlani. Se così fosse l'influenza di Tare sarebbe ininfluente"
Intervenuto su propri profili social, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato dell'operazione Jean-Philippe Mateta, prossima alla sua conclusione, entrando nello specifico parlando di chi l'abbia portata avanti in queste ultimissime, e concitate, ore di calciomercato: "Mi dicono che Mateta sia un’operazione targata Furlani. Se fosse vero, l’influenza di Tare sul mercato del Milan sarebbe piuttosto limitata, quasi ininfluente".
MATETA-MILAN: OGGI PUÒ ESSERE LA GIORNATA DECISIVA
Il Milan è sempre più vicino a Jean-Philippe Mateta. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, ieri sera a Sky Sport l'Originale, il club rossonero ed in particolare Giorgio Furlani hanno spinto molto per anticipare l'arrivo del francese a Milano già nelle prossime ore. Le sue parole:
"Mateta è un acquisto a sorpresa per le tempistiche, un affare portato avanti in prima persona da Giorgio Furlani, che evidentemente aveva colto la possibilità e necessità di anticipare la trattativa, con i rossoneri che hanno lavorato tutta la giornata per portare subito a Milano Mateta. La sensazione è che il francese domani sarà del Milan”.
