Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Bologna

Oggi alle 07:48
di Niccolò Crespi

Come da programma, giovedì mattina la squadra si è allenata a Milanello in vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna: presente anche Zlatan Ibrahimovic nel centro sportivo di Carnago che ha salutato i calciatori uno ad uno prima dell'allenamento odierno. Ieri la squadra aveva la giornata libera, mentre, oggi, sabato e domenica torneranno ad allenarsi a Milanello sempre di mattina.

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Lazio 32*

9. Bologna 30

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Cremonese 23

14. Parma 23

15. Torino 23

16. Genoa 23*

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14