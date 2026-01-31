Serie A, la classifica: Milan secondo in solitaria, Inter a -5 dai rossoneri
Ieri sera la 23^ giornata del campionato di Serie A ha visto la Lazio vincere all'ultimo contro il Genoa grazie a un rigore di Cataldi, ipotecando i tre punti nella prima partita del nuovo turno di campionato.
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Lazio 32*
9. Bologna 30
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Cremonese 23
14. Parma 23
15. Torino 23
16. Genoa 23*
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
