Serie A, la classifica: Milan secondo in solitaria, Inter a -5 dai rossoneri
Oggi alle 07:00
Ieri sera la 23^ giornata del campionato di Serie A ha visto la Lazio vincere all'ultimo contro il Genoa grazie a un rigore di Cataldi, ipotecando i tre punti nella prima partita del nuovo turno di campionato.

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Lazio 32*

9. Bologna 30

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Cremonese 23

14. Parma 23

15. Torino 23

16. Genoa 23*

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14