Serie A, il programma della 23^ giornata: oggi in campo il Napoli, Milan martedì a Bologna

Oggi alle 07:12
di Niccolò Crespi

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 23^ GIORNATA

VENERDI' 30 GENNAIO

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31 GENNAIO

Pisa-Sassuolo

Napoli-Fiorentina

Cagliari-Verona

DOMENICA 1 FEBBRAIO

Torino-Lecce

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Parma-Juventus

LUNEDI' 2 FEBBRAIO

Udinese-Roma

MARTEDì 3 FEBBRAIO

Bologna-Milan