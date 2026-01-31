Milan Futuro, ufficiale il giovane difensore El Hadj Malick Cissé
Ieri giornata di grande manovre di mercato per il Milan. I rossoneri hanno infatti ufficializzato il giovane difensore senegalese classe 2008' El Hadj Malick Cissé. Il ragazzo farà da spola tra Milan Futuro e Milan Primavera, prima di capire quale sarà realmente il suo percorso con i colori rossoneri e trovare subito il giusto ambientamento in Italia.
CARATTERISTICHE E POSIZIONE
Difensore centrale alto quasi 1.90, Cissè è attualmente un giocatore della Be Sport Academy, ma come detto il suo destino è in Europa, sponda Milan. Il giovane centrale è reduce da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome. Forte tecnicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un’interessante intensità in velocità, è uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Per il Milan, un acquisto del genere apre gli orizzonti verso uno scouting non solo prettamente europeo, ma anche africano per l'appunto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan