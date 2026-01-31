Milan Futuro, ufficiale il giovane difensore El Hadj Malick Cissé

vedi letture

Ieri giornata di grande manovre di mercato per il Milan. I rossoneri hanno infatti ufficializzato il giovane difensore senegalese classe 2008' El Hadj Malick Cissé. Il ragazzo farà da spola tra Milan Futuro e Milan Primavera, prima di capire quale sarà realmente il suo percorso con i colori rossoneri e trovare subito il giusto ambientamento in Italia.

CARATTERISTICHE E POSIZIONE

Difensore centrale alto quasi 1.90, Cissè è attualmente un giocatore della Be Sport Academy, ma come detto il suo destino è in Europa, sponda Milan. Il giovane centrale è reduce da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome. Forte tecnicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un’interessante intensità in velocità, è uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Per il Milan, un acquisto del genere apre gli orizzonti verso uno scouting non solo prettamente europeo, ma anche africano per l'appunto.