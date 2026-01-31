Serie A: date, orari e assegnazioni televisive di 25ª e 26ª giornata
La Lega Serie A ha comunicato le date, gli orari e l'assegnazione televisiva delle partite del campionato della 25ª e 26ª giornata. Il Milan sarà impegnato venerdì 13 febbraio alle 20.45 contro il Pisa in Toscana e domenica 22 febbraio alle ore 18 in casa contro il Parma.
25ª GIORNATA
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari Lecce DAZN/SKY
26ª GIORNATA
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedi 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedi 20.45 Bologna Udinese DAZN/SKY
