Serie A: date, orari e assegnazioni televisive di 25ª e 26ª giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date, gli orari e l'assegnazione televisiva delle partite del campionato della 25ª e 26ª giornata. Il Milan sarà impegnato venerdì 13 febbraio alle 20.45 contro il Pisa in Toscana e domenica 22 febbraio alle ore 18 in casa contro il Parma.

25ª GIORNATA

13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN

14/02/2026 Sabato 15.00 Como Fiorentina DAZN

14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio Atalanta DAZN

14/02/2026 Sabato 20.45 Inter Juventus DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese Sassuolo DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese Genoa DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Parma Verona DAZN

15/02/2026 Domenica 18.00 Torino Bologna DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli Roma DAZN

16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari Lecce DAZN/SKY

26ª GIORNATA

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo Verona DAZN

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus Como DAZN

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce Inter DAZN

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari Lazio DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa Torino DAZN

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta Napoli DAZN

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan Parma DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma Cremonese DAZN

23/02/2026 Lunedi 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedi 20.45 Bologna Udinese DAZN/SKY