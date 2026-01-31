Milan-Como, ufficiale la data del recupero: ecco quando si giocherà
Ufficiale la data del recupero di Milan-Como. La gara, che inizialmente si doveva disputare a Perth, si giocherà alla fine in quel di Milano, a San Siro, come ufficializzato una volta e per tutte dalla stessa Lega proprio in questi minuti, con tanto di data e orario della partita valevole per la 24esima giornata di Serie A Enilive.
Stando dunque a quanto si può leggere sui canali ufficiali della Lega, la partita tra Milan e Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con il fischio d'inizio del match in programma alle ore 20.45.
