MN - Galliani precisa: "Il Milan è davanti a 18 squadre, non dietro all'Inter. Non dimentichiamo che l'anno scorso è arrivato ottavo"

Adriano Galliani, alla presentazione del libro "A corto muso" di Giuseppe Alberto Falci, su Allegri e la situazione attuale del Milan. Queste le parole dell'ex AD rossonero riprese dall'inviato di MilanNews.it:

"Le partite si misurano dal numero di palloni che entrano nella porta. Non c'è altro modo. Non è la box che si vince ai punti. Quindi Max (Allegri, ndr) ha sempre puntato il suo obiettivo ed ha ottenuto risultati straordinari, prima da noi e poi alla Juventus. Il Milan ricordiamoci: qualcuno dice che ora è dietro l'Inter, ma io direi che è davanti ad altre 18 squadre, L'anno scorso il Milan è arrivato ottavo, ricordiamocelo. In questo momento è secondo in classifica. Io questa crescita, dall'ottavo al secondo posto, secondo me, il merito è, non dico esclusivamente, se non ci fosse stato Allegri in questa stagione io dico che avremmo punti in meno e non in più. Io dico che lui fa il suo lavoro finalizzato ad ottenere i suoi obiettivi. Lui quando parla di punti, ha il suo obiettivo".