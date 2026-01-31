Milan, il dottor Mazzoni al convegno ADISE: “Gestione e prevenzione fondamentali per valorizzare il calciatore”

Nel contesto degli eventi milanesi dedicati al calciomercato, si è tenuto il convegno ADISE dal titolo “Gestione del calciatore come asset di mercato: performance, prevenzione e sostenibilità sportiva”, appuntamento di rilievo tra i cui relatori era presente anche il responsabile dell'area sanitaria del Milan Stefano Mazzoni, intervenuto nel suo ruolo di vicepresidente di LAMICA - Associazione Medici Italiani del Calcio.

Durante il panel è emersa con forza la centralità di un approccio strutturato e scientifico nella gestione dell'atleta fin dal suo ingresso in un club. La prevenzione, in monitoraggio quotidiano e la cura dei dettagli sono stati indicati come elementi imprescinibili non solo per la tutela della salute del giocatore, ma anche per il miglioramento delle sue prestazioni.