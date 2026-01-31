Moretto: "Mateta non è a Milano ma in attesa di capire se volare o meno"

Il Milan spinge, e spinge tanto, su Jean-Philippe Mateta: il club rossonero è al lavoro per portare l'attaccante francese alla corte di Max Allegri già in questa sessione invernale di calciomercato, anticipando l'accordo che era già stato trovato con il Crystal Palace per la prossima estate. L'ago della bilancia in questo momento è proprio il club britannico che sta attendendo di portarsi in casa il sostituto del centravanti francese. Un aggiornamento della situazione è stato fornito da Matteo Moretto nel suo ultimo video pubblicato sul canale di Fabrizio Romano.

Il commento di Moretto sulla situazione attuale legata a Jean-Philippe Mateta: "Il Milan oggi avrà nuovi contatti per definire l'arrivo di Mateta in rossonero. Manca solo una cosa: l'ok e il via liber da parte del Crystal Palace che non ha definito al 100% l'arrivo di un sostituto. Il club britannico non ha dato ancora l'ok finale per la partenza di Mateta a gennaio: manca solo questo per chiudere il cerchio. Il Milan vorrebbe avere Mateta subito anche se il club rossonero sta lavorando per bloccarlo in vista di giugno: ma tutto il lavoro di queste ore è per averlo subito. L'agente è già a Milano, il calciatore non è a Milano ma in attesa di capire se volare o meno".