Bianchin ipotizza il percorso per Alphadjo Cissè il prossimo anno
È ormai fatta per l'acquisto di Alphadjo Cissè da parte del Milan: il calciatore classe 2006 nativo di Treviso, di proprietà dell'Hellas Verona e che in questa stagione gioca in prestito al Catanzaro in Serie B dove si sta comportando alla grande, è in procinto di trasferirsi in rossonero. Il giovane talento italiano passerà ufficialmente nel club milanista per 8 milioni di euro più 1,5 di bonus ma rimarrà in questa parte finale di stagione in prestito in Calabria dove potrà giocare con continuità fino all'estate.
Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, nel raccontare la notizia ipotizza già quale potrebbe essere il percorso previsto per Cissè nel corso della prossima stagione. Le parole del giornalista della rosea: "Sarà interessante definire il percorso per Cissè per il prossimo anno. Potrebbe andare in ritiro con il Milan e poi, la soluzione più logica, venire prestato di nuovo, magari all'estero, magari a un club di A".
