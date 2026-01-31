Ultima chiamata per la difesa: Allegri aspetta il centrale

Gli ultimi giorni di mercato per il Milan ruotano attorno a una priorità chiara, quasi non più negoziabile: un difensore centrale. A chiederlo è Massimiliano Allegri, che nelle riunioni con la dirigenza ha ribadito la necessità di completare il reparto per dare maggiore solidità alla squadra nelle seconda parte di stagione. Non si tratta di un capriccio, ma di un'esigenza tecnica che può incidere sul rendimento complessivo del Milan da qui a maggio.

La richiesta di Allegri e l'urgenza del reparto

Allegri vuole certezze dietro. O meglio, con De Winter, Tomori, Pavlovic e Gabbia le ha trovate, ma ne vuole delle altre per questa seconda parte di stagione. Per questo il tecnico rossonero spinge per un innesto pronto, capace di reggere la pressione e di inserirsi subito nei meccanismi rossoneri. Il messaggio però è chiaro: senza un altro centrale il Milan ha già dimostrato di riuscire ad andare avanti. Ma per quanto tempo ancora ci riuscirà? Il rischio potrebbe essere quello di compromettere risultati ed ambizioni europee, perché così come la prima punta anche il difensore centrale per le idee e gli equilibri di Massimiliano Allegri è fondamentale. Il tempo stringe, il gong è prossimo, e il mercato non concede più margini di errore.

Aké e Disasi

Dalle varie fonti rimbalzano soprattutto due nomi. Il primo è quello di Nathan Aké, profilo esperto, mancino, abituato a palcoscenici importanti e considerato ideale per alzare subito il livello del reparto. Il classe 1995, poi, deve conquistarsi la convocazione al prossimo Mondiale, quindi andare a giocare con continuità altrove gli converrebbe. Peccato però che il City non aprirebbe ad un suo addio in prestito, una formula che il Milan valuta in questi ultimi giorni.

L'altro nome è quello di Axel Disasi del Chelsea, soluzione low cost della quale si starebbe discutendo già da diverse settimane dalle parti di Casa Milan. Il francese è in realtà nel mirino della dirigenza rossonera già dall'estate dopo diverse proposte da parte dei suoi agenti, e chissà che queste ultime ore di calciomercato non possano regalarci qualche sorpresa su questo fronte.