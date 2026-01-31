Freund su Goretzka: "Il suo periodo al Bayern Monaco finirà in estate"

vedi letture

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa sul futuro di Leon Goretzka, accostato anche al Milan: “Abbiamo avuto diverse discussioni con lui, con tutte le parti coinvolte. Si sente a suo agio in questo club e con la squadra, e ha quindi deciso di rimanere.

Percepisce l’energia, l’atmosfera e la forte direzione che il club sta prendendo, vuole continuare a farne parte come figura importante per la nostra squadra. Tutti sanno che il suo contratto scade in estate. In questi colloqui, abbiamo discusso apertamente del suo futuro. Posso dire che il periodo di Leon Goretzka al Bayern Monaco giungerà al termine in estate".