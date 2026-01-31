Freund su Goretzka: "Il suo periodo al Bayern Monaco finirà in estate"
MilanNews.it
Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa sul futuro di Leon Goretzka, accostato anche al Milan: “Abbiamo avuto diverse discussioni con lui, con tutte le parti coinvolte. Si sente a suo agio in questo club e con la squadra, e ha quindi deciso di rimanere.
Percepisce l’energia, l’atmosfera e la forte direzione che il club sta prendendo, vuole continuare a farne parte come figura importante per la nostra squadra. Tutti sanno che il suo contratto scade in estate. In questi colloqui, abbiamo discusso apertamente del suo futuro. Posso dire che il periodo di Leon Goretzka al Bayern Monaco giungerà al termine in estate".
Pubblicità
News
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
Le più lette
1 LIVE MN - Mercato Milan: Maignan ha firmato il rinnovo! Fatta per Cissè, giornata decisiva per Mateta
2 Mateta può arrivare a Milano già in serata, ma c'è bisogno che si verifichino due condizioni imprescindibili
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
live mnLIVE MN - Mercato Milan: Maignan ha firmato il rinnovo! Fatta per Cissè, giornata decisiva per Mateta
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com