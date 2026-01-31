VIDEO MN - Maignan arrivato in sede per la firma del rinnovo

Oggi alle 16:03News
di Manuel Del Vecchio
fonte dai nostri inviati Antonio Vitiello e Lorenzo De Angelis

Mike Maignan è finalmente arrivato in sede, come dimostra il video dei nostri inviati a Casa Milan. Il portiere rossonero firmerà così il rinnovo di contratto dopo un tira e molla durato all'incirca un anno: la conclusione, fortunatamente, è con il lieto fine.

Maignan diventerà così uno dei calciatori più pagati in rosa con uno stipendio fisso di 5 milioni più bonus fino al 30 giugno 2031. Presenti in sede anche il DS Tare e l'AD Furlani.