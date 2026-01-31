Ravezzani: "A me Mateta piace. Resta l’interrogativo su come si ambienterà nel calcio italiano"

Ravezzani: "A me Mateta piace. Resta l’interrogativo su come si ambienterà nel calcio italiano"MilanNews.it
Oggi alle 15:24News
di Antonello Gioia

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X su Jean-Philippe Mateta, obiettivo di mercato del Milan: "A me Mateta pare un’operazione molto interessante. Lo dicevo per la Juve, lo confermo per il Milan. Poi, resta l’interrogativo su come si ambienterà nel calcio italiano. I calciatori molto fisici, però, faticano sempre meno rispetto a quelli tecnici".