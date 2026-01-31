live mn Mercato Milan: Maignan ha firmato il rinnovo! Fatta per Cissè, giornata decisiva per Mateta

vedi letture

16.45 | MAIGNAN HA FIRMATO

Il portierone rossonero, arrivato in sede circa 40 minuti fa, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2031. Il Milan si tiene stretto il suo capitano, ora è anche nero su bianco.

16:00 | MAIGNAN ARRIVATO IN SEDE

È arrivato in questo momento Mike Maignan in sede per firmare il rinnovo di contratto con il Milan. Maignan diventerà così uno dei calciatori più pagati in rosa con uno stipendio fisso di 5 milioni più bonus fino al 30 giugno 2031.

15:39 | ARRIVATI TARE E FURLANI IN SEDE

È tutto pronto per il rinnovo di Maignan. Proprio in questi minuti sono arrivati Igli Tare e Giorgio Furlani in sede. Attendiamo adesso l'arrivo del capitano.

15:38 | CRYSTAL PALACE FA MURO PER MATETA

Sul sui profilo X, Luca Bianchin ha rivelato che il Crystal Palace ha fatto anche oggi muro per Mateta ma che il Milan farà nuovi tentativi nella giornata di domani. Questo il suo tweet: "Il Crystal Palace oggi ha fatto ancora muro su Jean-Philippe Mateta: non è arrivato il via libera per il trasferimento a gennaio. Il Milan non smette di crederci: nuovi tentativi tra stasera e domani"

15:28 | MAIGNAN ATTESO IN SEDE PER FIRMARE IL RINNOVO

Siamo arrivati al traguardo per il rinnovo del contratto di Mike Maignan. Questo pomeriggio è atteso in sede a Casa Milan per porre le firme e ufficializzare tutto.

13.00 | MATETA IN ATTESA

Il commento di Matteo Moretto sulla situazione attuale legata a Jean-Philippe Mateta: "Il Milan oggi avrà nuovi contatti per definire l'arrivo di Mateta in rossonero. Manca solo una cosa: l'ok e il via liber da parte del Crystal Palace che non ha definito al 100% l'arrivo di un sostituto. Il club britannico non ha dato ancora l'ok finale per la partenza di Mateta a gennaio: manca solo questo per chiudere il cerchio. Il Milan vorrebbe avere Mateta subito anche se il club rossonero sta lavorando per bloccarlo in vista di giugno: ma tutto il lavoro di queste ore è per averlo subito. L'agente è già a Milano, il calciatore non è a Milano ma in attesa di capire se volare o meno".

12.15 | TARE SPINGE PER DISASI

L'aggiornamento di Matteo Moretto sull'interessamento del Milan per Axel Disasi: "Il Milan sta lavorando anche per rinforzare la difesa e il nome su cui si è concentrato maggiormente Igli Tare è quello di Axel Disasi del Chelsea: non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente ma è il nome su cui il direttore sportivo ha focalizzato la sua attenzione. Come sapete è in uscita dal Chelsea che aveva praticamente chiuso il prestito al West Ham ma nelle ultime ore si sono inserite tante altre squadre tra cui il Milan a cui il giocatore è stato offerto tante volte. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan: in questo momento è quello più semplice".

11.48 | FATTA PER CISSÈ

Il Milan si assicura il talento classe 2006 Alphadjo Cissè, uno dei giocatori più interessanti e di prospettiva di tutto il panorama italiano: e fatta! Il club rossonero ha accelerato nella giornata di ieri, inserendosi nella trattativa tra il PSV Eindhoven e l'Hellas Verona, squadra che detiene il cartellino dell'esterno offensivo. Il giocatore quest'anno sta giocando in prestito al Catanzaro dove si sta mettendo in mostra e dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione. Quest'anno ha giocato 21 partite realizzando 6 gol e 1 assist.

A confermare la buona riuscita dell'operazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha pubblicato la notizia sui propri canali social specificando anche i dettagli della trattativa: il Milan pagherà 8 milioni di euro all'Hellas Verona con 1,5 di bonus. Come detto il giocatore rimarrà in Calabria per questa seconda parte di stagione dove avrà modo di continuare a giocare.

11.30 | DISASI ASPETTA IL MILAN

Nel corso del consueto appuntamento con il suo video aggiornamento su YouTube, Fabrizio Romano ha così parlato della situazione legata ad un possibile arrivo al Milan di un difensore centrale:

"Teniamo che il Milan possa aggiungere un pezzo da qui alla fine del mercato, perché Allegri ha fatto sentire la sua voce nel voler anche inserire un difensore. Sui nomi. Su Gimenez dell'Atletio non ci risulta nulla di concreto. Il nome di Disasi è stato proposto innumerevoli volte. È una storia del 2025, poi di fine dicembre, giocatore offerto un po' in giro e può rappresentare un'opportunità. Vediamo se il Milan deciderà di andare fino in fondo, ma sa che Disasi è disponibile. Doveva andare al West Ham, c'era un accordo di massima tra le parti, mentre con il Chelsea si doveva discutere solo la formula del trasferimento, poi quando gli agenti hanno detto al ragazzo di questa possibilità Milan Disasi ha detto "Fermate tutto, aspettiamo. Vediamo se c'è la possibilità che il Milan mi prenda"".

11.00 | OGGI L'M-DAY: MIKE RINNOVA CON IL MILAN

Oggi dovrebbe essere il giorno del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese è pronto a legarsi al club rossonero fino al 2031 con un contratto da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, diventando così il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Mancano due giorni alla fine del mercato e il Milan, dopo l'acquisto di Niclas Fullkrug a inizio sessione, è rimasto pressoché in disparte senza imbarcarsi in altre trattative. Da via Aldo Rossi, però, i fuochi d'artificio se li stanno tenendo per il rush finale: i rossoneri continuano a lavorare sul profilo del centravanti Jean Philippe Mateta, classe 1997 del Crystal Palace. Per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan, segui il nostro live testuale!