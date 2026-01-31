Cresciuto nelle banlieue, ispirato da Ibrahimovic: la storia di Mateta e tutte le sue caratteristiche

vedi letture

Jean-Philippe Mateta si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Una trattativa lampo, voluta fortemente dal Milan nella nottata di giovedì e durante la giornata di venerdì. Il centravanti francese, simbolo offensivo del Crystal Palace, ha spinto per vestire la maglia rossonera, con la società di Via Aldo Rossi che a sua volta ha insistito per avere l’attaccante classe 1997 fin da subito, e non per giugno, ipotesi tramontata. Così, Massimiliano Allegri potrà contare su un centravanti fisico e dall’ottimo senso del gol.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un gigante alto 1.92 per quasi 90 kg, un attaccante di peso che a questo Milan mancava tantissimo, nonostante l’arrivo di Niclas Fullkrug. “Il calcio richiede molta forza mentale, perché l'ambiente è molto difficile" Raccontava Mateta, da sempre cresciuto nelle banlieue, i poveri sobborghi parigini, spinto dalla madre ad intraprendere una carriera da calciatore professionista. Uno dei suoi idoli è Ibrahimovic: “Mi piaceva perché sapeva fare tutto: rapido, tecnico, forte di testa, spettacolare, agile".

GOL E FAME DI VINCERE

Da diversi anni nel giro della nazionale francese, Mateta è stato simbolo anche del Crystal Palace, negli ultimi tre anni in Premier League il francese ha segnato 46 gol ufficiali. Inoltre, sempre con la maglia del Palace, Mateta ha potuto vincere i primi propri trofei lo scorso anno con la sorprendente vittoria della FA Cup e quindi della Community Shield. Il gigante francese è pronto a vestire i colori del Milan con ancora più fame vittorie.