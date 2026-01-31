Serie A, la classifica aggiornata: balzo Sassuolo, Pisa sempre più ultimo

di Francesco Finulli

I neroverdi espugnano l'Arena di Pisa con un convincente 1-3 e si portano al decimo posto in classifica. Pisa che invece rimane sempre più ultimi. Vediamo la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA

1. Inter 52 (22)
2. Milan 47 (22)
3. Roma 43 (22)
4. Napoli 43 (22)
5. Juventus 42 (22)
6. Como 40 (22)
7. Atalanta 35 (22)
8. Lazio 32 (23)
9. Bologna 30 (22)
10. Sassuolo 29 (23)
11. Udinese 29 (22)
12. Cagliari 25 (22)
13. Cremonese 23 (22)
14. Parma 23 (22)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 23 (23)
17. Lecce 18 (22)
18. Fiorentina 17 (22)
19. Pisa 14 (23)
20. Hellas Verona 14 (22)