Serie A, giornata 25 e 26: date e orari ufficiali di tutte le partite
Sono uscite oggi date e orari della 25esima e 26esima giornata di Serie A. Vediamo il calendario completo:
25ESIMA GIORNATA
Venerdì 13/02/2026 h. 20:45 Pisa-Milan DAZN
Sabato 14/02/2026 h. 15:00 Como - Fiorentina DAZN
Sabato 14/02/2026 h. 18:00 Lazio - Atalanta DAZN
Sabato 14/02/2026 h. 20:45 Inter - Juventus DAZN/SKY
Domenica 15/02/2026 h. 12:30 Udinese - Sassuolo DAZN
Domenica 15/02/2026 h. 15:00 Cremonese - Genoa DAZN
Domenica 15/02/2026 h. 15:00 Parma - Verona DAZN
Domenica 15/02/2026 h. 18:00 Torino - Bologna DAZN/SKY
Domenica 15/02/2026 h. 20:45 Napoli - Roma DAZN
Lunedi 16/02/2026 h. 20:45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
26ESIMA GIORNATA
Venerdi 20/02/2026 h. 20:45 Sassuolo - Verona DAZN
Sabato 21/02/2026 h. 15:00 Juventus - Como DAZN
Sabato 21/02/2026 h. 18:00 Lecce - Inter DAZN
Sabato 21/02/2026 h. 20:45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
Domenica 22/02/2026 h. 12:30 Genoa - Torino DAZN
Domenica 22/02/2026 h. 15:00 Atalanta - Napoli DAZN
Domenica 22/02/2026 h. 18:00 Milan - Parma DAZN/SKY
Domenica 22/02/2026 h. 20:45 Roma - Cremonese DAZN
Lunedi 23/02/2026 h. 18:30 Fiorentina - Pisa DAZN
Lunedi 23/02/2026 h. 20:45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan