Gabbia e Saelemaekers i primi a complimentarsi con Maignan: i messaggi

Mike Maignan ha rinnovato con il Milan fino al 2031, forse la notizia che i tifosi rossoneri aspettavano con maggior trepidazione e quella che hanno temuto potesse non arrivare mai, specialmente la scorsa estate. Eppure i tasselli del puzzle sono terminati tutti al posto giusto e il capitano rossonero rimarrà tra i pali per altri cinque anni. Entusiasmo generale social che ha coinvolto anche i compagni e gli ex compagni di squadra di Mike. I primi a esprimere la loro gioia sono stati Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers. Il primo nelle storie ha scritto: "Bravo fratello!", il secondo invece si è limitato all'emoji dell'aquila e alla parola "Capitano!". Anche Alessandro Florenzi ha commentato il post del Milan con un cuore.

Il comunicato del Milan sul rinnovo di Mike Maignan: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".