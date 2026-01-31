Il Napoli ritrova il sorriso... a metà: tre punti ma Di Lorenzo fa stare in pensiero

Il Napoli è tornato alla vittoria. Sì, ma a quale costo? La formazione di Antonio Conte ha vinto 2-1 al Maradona nell'anticipo delle 18 del sabato contro la Fiorentina: tre punti che arrivano dopo due sconfitte pesanti consecutive, contro la Juventus in campionato e contro il Chelsea in Champions League. Un sorriso che, però, si ferma a metà: nel corso del primo tempo, infatti, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha messo male il ginocchio ed è uscito in lacrime sulla barella. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore ma si teme uno stop lungo e serio. A decidere la gara le reti nel primo tempo di Vergara e nel secondo tempo di Gutierrez: la Viola ha provato a riaprire nella ripresa con Solomon ma senza trovare il pareggio.

