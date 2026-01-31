Il Napoli ritrova il sorriso... a metà: tre punti ma Di Lorenzo fa stare in pensiero
Il Napoli è tornato alla vittoria. Sì, ma a quale costo? La formazione di Antonio Conte ha vinto 2-1 al Maradona nell'anticipo delle 18 del sabato contro la Fiorentina: tre punti che arrivano dopo due sconfitte pesanti consecutive, contro la Juventus in campionato e contro il Chelsea in Champions League. Un sorriso che, però, si ferma a metà: nel corso del primo tempo, infatti, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha messo male il ginocchio ed è uscito in lacrime sulla barella. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore ma si teme uno stop lungo e serio. A decidere la gara le reti nel primo tempo di Vergara e nel secondo tempo di Gutierrez: la Viola ha provato a riaprire nella ripresa con Solomon ma senza trovare il pareggio.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona, ore 20.45
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce, ore 12.30
Como-Atalanta, ore 15.00
Cremonese-Inter, ore 18.00
Parma-Juventus, ore 20.45
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma, ore 20.45
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan, ore 20.45
