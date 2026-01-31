Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli torna a -1 dal Milan
Il Napoli, prima big scesa in campo in questa 23esima giornata di Serie A Enilive, fa il suo dovere e vince 2-1 contro la Fiorentina, ritornando alla vittoria dopo la brutta sconfitta contro la Juventus patita settimana scorsa. La formazione di Antonio Conte si riporta così sotto al Milan, in terza posizione: i rossoneri conservano sui partenopei un punto di vantaggio. La pressione ora sulle spalle di Inter e Juventus che giocheranno domani, così come il Como; lunedì invece toccherà alla Roma, mentre martedì chiuderà il Milan.
LA CLASSIFICA
1. Inter 52 (22)
2. Milan 47 (22)
3. Napoli 46 (23)
4. Roma 43 (22)
5. Juventus 42 (22)
6. Como 40 (22)
7. Atalanta 35 (22)
8. Lazio 32 (23)
9. Bologna 30 (22)
10. Sassuolo 29 (23)
11. Udinese 29 (22)
12. Cagliari 25 (22)
13. Cremonese 23 (22)
14. Parma 23 (22)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 23 (23)
17. Lecce 18 (22)
18. Fiorentina 17 (23)
19. Pisa 14 (23)
20. Hellas Verona 14 (22)
