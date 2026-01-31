Catanzaro, Aquilani: "Cissè deve sapere che ci sono mesi in cui nessuno ti regala niente"

Alphadjo Cissè sarà presto un nuovo giocatore del Milan anche se, i tifosi rossoneri, prima di vederlo a Milanello dovranno aspettare almeno sei mesi: il giocatore, che domani sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto, rimarrà in prestito a Catanzaro per la seconda metà di stagione. Oggi la squadra calabrese ha perso 2-1 in casa del Sudtirol, senza il suo giovane talento classe 2006 che è rimasto fuori dalle convocazioni per ragioni di mercato. Il tecnico Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa nel post gara.

Il commento del mister Alberto Aquilani che ha parlato anche di Alphadjo Cisse, al centro di voci di mercato e ormai prossimo al trasferimento in rossonero: “Si è parlato troppo di un ragazzo molto giovane, destabilizzato da alcune notizie. È un giocatore importante, spero resti con noi. Deve però sapere che ci sono mesi in cui nessuno ti regala niente”.