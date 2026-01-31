Giocare bene o vincere? Saelemaekers non ha dubbi: "Vincere. Ci si ricorda solo di chi ha vinto"

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato così di Max Allegri: "Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione, anche quando la partita costringe la squadra a subire.

Non ha bisogno di spingerci ad abbassarci ad esempio: ci dà gli strumenti per affrontare tutti i momenti. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importante. Come a Roma dove siamo partiti bene ma dopo 15 minuti sono cresciuti tanto loro. A quel punto però sapevamo come comportarci, avevamo l’obiettivo di non prendere gol. Abbiamo sbagliato qualche uscita, molti passaggi, questo sì. Allegri ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio... Allegri ti cambia la testa".

Nelle ultime settimane, si è parlato tanto della contrapposizione tra giochisti e risultatisti. Saelemaekers non ha dubbi su da che parte stare: "Giocare bene o vincere? Vincere. Ci si ricorda solo di chi ha vinto".